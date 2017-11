Actualidade

O Governo manifestou hoje abertura para discutir "futuras admissões" na Administração Pública, estando a fazer um levantamento junto dos serviços das necessidades permanentes de pessoal, disse o dirigente da FESAP, José Abraão.

O dirigente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) falava à saída de uma reunião, no Ministério das Finanças, com a secretária de Estado do Emprego Público, Fátima Fonseca, sobre a política de admissões no Estado.

"Ficou claro que há abertura do Governo para discutir um conjunto vasto de matérias", nomeadamente "no que respeita a futuras admissões", disse José Abrão aos jornalistas, acrescentando que o Governo apontou para "1.500 trabalhadores para a educação" e também contratações na área de ciência e tecnologia.