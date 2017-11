Actualidade

A Câmara do Porto adiantou hoje que não assumiu, nem poderia ter assumido, qualquer compromisso imobiliário na candidatura à Agência Europeia do Medicamento (EMA), depois de o grupo municipal do BE ter levantado essa questão na terça-feira.

"As questões colocadas pelo Dr. João Semedo [líder parlamentar do BE] não apenas não fazem qualquer sentido à luz do processo de candidatura, como a câmara não assumiu nem poderia ter assumido qualquer compromisso sobre essa matéria, tanto mais que um dos edifícios proposto lhe pertence", vincou numa resposta escrita à Lusa, em reação às dúvidas colocadas pelo BE.

O grupo municipal do BE do Porto questionou a câmara sobre se aquando da candidatura à EMA foi assumido algum compromisso com agentes imobiliários para a compra ou arrendamento de instalações.