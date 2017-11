Incêndios

O deputado socialista Pedro Coimbra é um dos organizadores de um jantar de solidariedade, em Penacova, no sábado, cuja receita será entregue na totalidade às vítimas dos incêndios no concelho.

"As receitas serão doadas na totalidade de imediato às pessoas que mais necessitam", disse hoje à agência Lusa Pedro Coimbra, que promove a iniciativa com Miguel Oliveira, um empresário da área da restauração.

Segundo o deputado do PS, eleito pelo Círculo de Coimbra, que é também presidente da Assembleia Municipal de Penacova, no concelho "há gente a passar grandes dificuldades" devido ao fogo que eclodiu na Lousã, no dia 15 de outubro, e se estendeu a vários municípios vizinhos.