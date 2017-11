Incêndios

O Município de Seia anunciou hoje que deliberou isentar os habitantes do concelho relativamente às taxas administrativas e de urbanização relacionadas com pedidos de licenciamento para reabilitação, reconstrução ou construção de edificações afetadas pelos incêndios.

A autarquia anunciou em comunicado enviado à agência Lusa que a proposta do executivo foi aprovada na última reunião da Assembleia Municipal.

"Ao abrigo do regulamento de taxas e preços do município, foram isentas na totalidade as taxas administrativas e de urbanização devidas pelos pedidos de licenciamento com a reabilitação, reconstrução ou construção de edificações", indica a fonte.