A emissão de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV) que terminou na terça-feira captou mais de 74 mil investidores e teve uma procura de 1.800 milhões de euros, superior à oferta (de 1.300 milhões).

As subscrições desta série de OTRV arrancaram em 15 de novembro com um montante inicial global de 500 milhões de euros e com um juro mínimo de 1,10%, tendo este montante sido depois aumentado pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), para os 1.300 milhões de euros.

Numa nota sobre os resultados dessa emissão, a Euronext Lisbon indicou hoje que a procura totalizou os 1.808 milhões de euros, ficando o rácio face à oferta nos 139,09%.