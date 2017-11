Actualidade

A Marinha está a preparar um navio hidrográfico, de investigação científica, para colaborar nas buscas aos destroços da embarcação que hoje de madrugada naufragou a 11 milhas da Figueira da Foz, disse o porta-voz Pedro Coelho Dias.

Três pessoas morreram e um pescador continua desaparecido na sequência do naufrágio de uma embarcação de nove metros, registada na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, mas com tripulação de Lourinhã e Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

De acordo com o porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, o navio Gago Coutinho irá equipado com um sonar lateral para tentar encontrar a embarcação no fundo e com um ROV, veículo operado remotamente para meio subaquático, que tem capacidade para recolher imagens (vídeo e fotografia) do fundo do mar.