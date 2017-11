Venezuela

O atual Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vai candidatar-se para um novo mandado, em 2018, anunciou hoje o vice-presidente da Venezuela, Tareck El Aissami.

"Nós estamos a preparar. Temos 18 (das 23) governações do país, a Assembleia Nacional Constituinte e, com a ajuda de Deus e do povo, a reeleição (em 2018) do nosso irmão Nicolás Maduro, como Presidente da República", disse.

Tareck El Aissami falava na cidade Maracay, Estado de Arágua (100 quilómetros a leste de Caracas), num encontro como militantes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), durante o qual se referiu às mais recentes eleições de governadores do país, às municipais previstas para 10 de dezembro, e às presidenciais de 2018.