Actualidade

A abertura a novas admissões na administração pública só está prevista nas áreas da Educação e da Saúde, disse a dirigente da Frente Comum de Sindicatos, Ana Avoila, sublinhando as "nefastas" consequências da falta de pessoal em outras áreas.

A dirigente sindical falava aos jornalistas à saída de uma reunião no Ministério das Finanças, em Lisboa, com a secretária de Estado do Emprego Público, Fátima Fonseca, sobre a política de admissões no Estado.

Ana Avoila disse que "nada de concreto" foi apresentado durante o encontro com a governante, apenas "intenções".