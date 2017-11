Óbito/Belmiro de Azevedo

O presidente da Mota-Engil, António Mota, disse hoje que Belmiro de Azevedo era "um homem de uma incapacidade invulgar" e considerou a sua morte "uma perda enorme para Portugal".

O presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil referiu que teve mais contacto com o ex-presidente do grupo Sonae na altura da privatização do Banco Português do Atlântico e recordou-o como "um homem de uma incapacidade invulgar", a quem "ninguém conseguia ficar indiferente".

António Mota destacou ainda o facto de Belmiro de Azevedo ter criado "um grupo que consolidou ao longo do tempo".