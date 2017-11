Óbito/Belmiro de Azevedo

O candidato à liderança do PSD Rui Rio recordou hoje Belmiro de Azevedo como "um verdadeiro empresário", que criou milhares de empregos, considerando que se existissem mais homens com o seu perfil a "economia portuguesa seria muito diferente".

À margem de um encontro com militantes do PSD, em Lisboa, Rui Rio foi questionado sobre a morte de Belmiro de Azevedo, hoje, aos 79 anos, depois de décadas ligado à Sonae, onde chegou há mais de 50 anos e que transformou num império com negócios em várias áreas e extensa atividade internacional.

"Nós, às vezes, confundimos gestores com empresários. O engenheiro Belmiro de Azevedo era gestor, mas era acima de tudo um empresário. Criou empregos, fez crescer a economia e quando digo criou empregos, criou milhares de empregos", elogiou.