Actualidade

Os trabalhadores da Impresa Publishing exigiram hoje a suspensão imediata do processo de "despedimento/rescisões amigáveis" em curso e informação urgente sobre o mesmo.

A posição foi assumida num documento aprovado por unanimidade e aclamação num plenário de trabalhadores que decorreu na sede da empresa durante a tarde.

O plenário contou com a participação do secretário geral da CGTP, de uma dirigente da UGT, e da presidente do Sindicato dos Jornalistas, entre outros representantes dos trabalhadores, que com eles se solidarizaram e os informaram sobre os seus direitos legais.