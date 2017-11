Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, mostrou-se hoje favorável ao alargamento da videovigilância a zonas da cidade onde existe maior pressão turística e noturna, medida que, segundo o socialista, mereceu o aval do Governo.

A informação foi avançada pelo presidente na reunião pública do executivo (de maioria socialista), que decorreu hoje nos Paços do Concelho, e onde Medina se mostrou favorável ao alargamento da medida que já funciona há três anos no Bairro Alto.

Dando exemplos das áreas para onde esta medida "desejável e prioritária" poderá ser alargada, o presidente da Câmara referiu a Bica, a Avenida 24 de Julho, a Rua Augusta, o Rossio, Belém, o Martim Moniz ou o Parque das Nações.