As famílias das vítimas do naufrágio ocorrido hoje, de madrugada, ao largo da Figueira da Foz, vão ser apoiadas por dois psicólogos disponibilizados pela Câmara Municipal da Lourinhã, revelou o vereador José Tomé, à Agência Lusa.

"A Câmara da Lourinhã disponibilizou dois psicólogos para apoiar as famílias das vítimas em caso de necessidade", disse o responsável pela ação social do município do distrito de Lisboa.

A embarcação, com quatro pescadores a bordo, três deles de Ribamar (Lourinhã, distrito de Lisboa) e um outro de Maceira (Torres Vedras, distrito de Lisboa), naufragou a 11 milhas (24 quilómetros) da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, e provocou três mortos, mantendo-se um pescador desaparecido.