Actualidade

O presidente do Conselho Metropolitano do Porto (CmP) anunciou hoje que até 31 de dezembro será lançado o pré-aviso do concurso público internacional para a concessão dos transportes públicos rodoviários da região.

O anúncio foi feito após uma reunião que hoje levou a Arouca os autarcas da região, tendo Eduardo Vítor Rodrigues avançado que este concurso público permitirá implementar na Área Metropolitana do Porto (AMP) "uma mudança radical" na gestão integrada da sua rede transportes".

Já posteriormente, em comunicado, a AMP afirmou ter autorizado o lançamento do pré-aviso dos concursos de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros, descrevendo a medida como "um sinal claro de evolução, de trabalho e de mudança face à atual situação de mobilidade da região do Conselho Metropolitano".