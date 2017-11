UE/África

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, admitiu hoje à Lusa "não ter ilusões" sobre a capacidade da cimeira UE-África resolver as questões do relacionamento entre os dois blocos, mas espera um impulso sobre os aspetos positivos.

"Espero que esta cimeira dê um impulso aos aspetos positivos de África, mas não tenho ilusões; não é esta cimeira que vai resolver de uma vez por todas as questões do relacionamento entre a União Europeia e África", disse António Guterres.

Em entrevista à Lusa à margem da cimeira entre a União Europeia e a União Africana, que decorre até quinta-feira em Abidjan, na Costa do Marfim, o secretário-geral da ONU disse que "a cooperação com África é um elemento muito importante para ajudar o continente a resolver os seus problemas, mas também é muito importante do ponto de vista europeu".