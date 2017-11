Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou hoje o 'Aviso Amarelo' para as nove ilhas do arquipélago dos Açores devido à previsão de chuva.

Segundo o IPMA, o 'Aviso Amarelo' vigora até às 11:00 locais de quinta-feira (mais uma hora em Lisboa) nas ilhas das Flores e Corvo (grupo ocidental), Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial (grupo central) e São Miguel e Santa Maria (grupo oriental).

A delegação regional dos Açores do IPMA justifica o aviso com uma superfície frontal com ondulações que deverá provocar um agravamento do estado do tempo na próxima madrugada no arquipélago.