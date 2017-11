Celebridades

A elegância de Francisca, a filha de vinte anos de D. Duarte de Bragança, não passou despercebida.

Francisca, a filha de D. Isabel e D. Duarte de Bragança, brilhou e encantou os pais ao entrar no salão do hotel The Peninsula Paris. Aos 20 anos, a infanta teve o privilégio de participar num dos bailes mais cobiçados, o Le Bal, que nasceu há 25 anos pelas mãos de Ophélie Renouard, que tem como objetivo apresentar as jovens descendentes de famílias influentes, sobretudo aristocráticas. Contudo, as presentes só podem participar se lhes for enviado um convite.

Francisca de Bragança deslumbrou com um vestido de um designer conceituado à sua escolha, escolheu um par de sapatos Louboutin e uma jóia criada especialmente para o evento, que conjugou na perfeição com o vestido de cor salmão e com vários pormenores bordados a dourado e corpete com aplicações de brilhantes. A elegância da infanta não passou despercebida a ninguém e foi uma das mais elogiadas da noite.

Lado a lado com os pais e os irmãos, Afonso, de 21 anos, e Dinis, que festejou os 18 precisamente no dia do baile, o que tornou a noite ainda mais especial para a família.