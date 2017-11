Entrevista a Kate Winslet

Em “A Montanha Entre Nós”, que hoje estreia, Kate Winslet volta a encontrar-se numa situação limite, às voltas com uma Natureza que pode ser impiedosa. A atriz conta-nos como foi viver com 38 graus negativos.

Será verdade que já se passaram mais de 20 anos desde que a atriz Kate Winslet saltou para a fama mundial depois de ter sobrevivido ao afundamento do Titanic? Pouco importa, uma vez que nada mudou. A intensidade do trabalho dela mantém-se intocada. Depois de ter sido descoberta por Peter Jackson no filme Heavenly Creatures, tem feito carreira em histórias que aliam o seu enorme virtuosismo a uma sensibilidade terrena com a qual o espetador se pode identificar.

Desta vez aparece na pele de uma jornalista a caminho do casamento quando um acidente de avião lhe tolhe os passos. Tem de sobreviver com Idris Elba. No topo de uma montanha gelada. Pode ser que, desta vez, ela encontre o amor eterno. Num filme em que se fala daquilo que nos une como seres humanos, a grande Kate brilha com a sua luz feroz e quente, cheia daquela autenticidade que nos aquece por dentro.

Como acha que reagiria numa situação extrema de sobrevivência física? Funciona racional e calmamente em momentos inevitáveis de grande crise?

Acho que funcionaria bastante bem caso desse comigo a passar por momentos delicados de grande tensão. As pessoas pensam que, quando um ator está a trabalhar num filme, tudo se passa calmamente. Se calhar imaginam estilo e glamour. Imaginam que os atores passam o tempo refastelados na roulote, ou estendidos na cadeira da maquilhagem. Ora bem, não é nada disso. Ou, então, não é essa a minha experiência – em parte porque a minha tendência é concretizar os chamados projetos mais pequenos. Mesmo no cinema paira sobre nós um ambiente de urgência, em que só sobrevivem os mais capazes. No caso desta experiência, a energia gasta na sobrevivência era palpável todos os dias. Tinha que acordar de madrugada, meter-me no carro por volta das 5h30, atravessar zonas perigosas, enfrentar temperaturas negativas a caminho do trabalho. Quando nos diziam que estavam 7 graus negativos, era um alívio. Sabia que, à medida que íamos subindo a montanha, a temperatura iria ficar gradualmente mais insuportável. Dos 7 negativos passávamos para os 10 negativos, depois para os 14, depois para os 18. Quando nos diziam que estavam 25 negativos, começava a pedir que alguém fizesse alguma coisa para acabar com aquele tormento. Depois via que era preciso trabalhar debaixo de 30 graus negativos. Ou 38 graus negativos. É a isso que me referia. Passei dias de sobrevivência em que até tinha medo de sair do carro. Mas havia sempre trabalho à minha espera.

Não podia ter sido tudo feito em estúdio, com efeitos especiais e atores duplos nas sequências mais penosas?

O realizador e a história que queríamos contar não permitiam isso. Não podíamos fingir a esse ponto. Tinha de haver autenticidade. Perdi imenso peso. Fui forçada a recorrer a muitas vitaminas, a muitos sumos, a muita canja e a muito sono. Estatelava-me na cama às 8 da noite e só acordava às 5 da manhã. Por causa da altitude e do ritmo das filmagens, nunca dormi tão bem.

Para além de a história ser um daqueles casos de grande emoção, risco, intensidade e suspense, qual foi a razão que a levou a aceitar esta personagem?

Foi a primeira vez em que me senti não só atraída pela minha personagem mas, também, pela personagem do homem. Senti-me atraída por ambas. A razão era simples: nunca tinha visto um desenvolvimento assim. O que temos ali são duas pessoas que começam a viagem pensando que são determinada coisa. Pensam que sabem quem são. Mas a transformação é intensamente dramática e brutal. No fim, é-lhes impossível regressar ao que tinham sido antes. Foi isso que achei emocionante, forte, credível.

Chegou a mudar a sua perceção do ambiente natural, uma vez que a imersão nos elementos foi constante?

Acho que estamos todos a tomar mais conta do ambiente. Senti, apenas, que o meu cuidado foi reforçado no dia a dia. Senti-me mais humilde ainda. É tudo tão magnífico e lindíssimo. E aterrador. O que este trabalho me proporcionou foi a possibilidade de aproveitar e admirar o mundo em que vivemos. Nunca tinha visto a natureza deste ângulo. Não alterei a minha sensibilidade face à natureza. Amplifiquei aquilo que já sentia.

Acredita na perfeição?

Não sei se perfeição é uma palavra que uso com frequência. Aquilo que digo aos meus filhos é que essa tal ideia de perfeição não existe. Não quero que eles queiram atingir um estado considerado ideal mas que, se calhar, não existe.

E em questões de trabalho?

Em situações desse tipo, o que gosto é de estar preparada. Chamo a isso profissionalismo. Não se trata de atingir um determinado conceito de perfeição mas em dar apoio a todos os que me rodeiam. É importante não desistir até que seja tentada cada uma das opções ao nosso dispor. Quero que cada cena seja feita tão bem quanto possível. Quero que tudo seja o mais credível. Mas, garanto, essa bitola só se aplica ao trabalho. Na minha vida de todos os dias o que fica à vista é totalmente diferente.

Ficou com mais ou menos vontade de viajar de avião depois de um filme assim? O risco é algo que a atraia?

Não sou o tipo de pessoa que gosta de correr riscos. Acho que, para correr riscos, teria de ser indomável ou o tipo de pessoa que não avalia bem as circunstâncias. Ora bem, eu não sou assim. Se não tivesse 3 filhos, talvez me atirasse de cabeça a certas experiências. Mas, uma vez que sou mãe, ter cuidado é uma espécie de religião. Voltando à ideia de voar, sou como todas as pessoas. Não gosto especialmente da experiência mas há um ponto em que dizemos para nós mesmos: Ok, vamos lá. Bebo um copo de vinho e a coisa enfrenta-se com algum estoicismo. O tempo passa se for ocupado a ver um filme. Do que nunca gostei foi de avionetas.