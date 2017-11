Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje o seu pesar pela morte do português José Machado na Nigéria e endereçou as suas condolências à família.

"Foi com grande consternação que tomei conhecimento do falecimento de José Machado na Nigéria, após um penoso período de incerteza quanto ao seu paradeiro, que fui acompanhando junto do Governo e também do meu homólogo nigeriano. (...) Bem gostaria que o desfecho tivesse sido diferente", escreveu o chefe de Estado, numa nota públicada na página oficial da Presidência da República na Internet.

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que os seus pensamentos "estão com a família de José Machado, tendo transmitido diretamente à viúva, por telefone, sinceras condolências neste momento de pesar".