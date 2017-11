Actualidade

Um `software´ de `Facility Management´ que simplifica e torna mais eficientes os processos de manutenção, auditorias, `housekeeping´ e pequenas obras em infraestruturas da `startup´ Infraspeak venceu hoje o prémio do Jovem Empreendedor da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

Com esta vitória, a Infraspeak conquista 36 mil euros em prémios, sendo 20 mil num `prize money´, 10 mil num conjunto integrado de apoios ANJE e seis mil em serviços PwC.

Numa cerimónia que decorreu esta noite no Palácio da Bolsa, no Porto, o presidente da ANJE, Adelino Costa Matos, referiu que a Infraspeak é a "materialização" das características e do perfil que um vencedor do prémio do jovem empreendedor deve apresentar, tal como inovação, tecnologia e contribuição direta para a otimização de processos e performance num produto de rápida e fácil escalabilidade.