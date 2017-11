UE/África

As Nações Unidas, a União Europeia e a União Africana acordaram hoje a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de salvar vidas no Mediterrâneo e lutar contra as máfias da imigração ilegal, principalmente na Líbia.

O grupo de trabalho foi acordado numa reunião entre os líderes políticos da UE, Jean-Claude Juncker, e da UA, Moussa Faki Mahamat, juntamente com o secretário-geral das Nações Unidas, e a chefe da diplomacia comunitária, e tem como objetivo combater o tráfico de pessoas.

"Salvar e proteger as vidas dos imigrantes e refugiados nas rotas de chegada a Europa, acelerar a assistência aos retornados voluntários aos seus países de origem e ajudar aqueles que necessitam de proteção internacional" são alguns dos objetivos, lê-se num comunicado conjunto divulgado hoje em Abidjan, onde decorre até quinta-feira a cimeira UE-UA.