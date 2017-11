Actualidade

A Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa pretende reiniciar o diálogo com a administração da fábrica de Palmela face à rejeição do pré-acordo sobre os novos horários laborais por 63% dos trabalhadores no referendo efetuado na quarta-feira.

"Tendo em conta os resultados obtidos com o referendo, a Comissão de Trabalhadores (CT) pretende reiniciar o processo negocial com o objetivo de alcançar um novo entendimento", refere, em comunicado, a CT da Autoeuropa.

"As condições estabelecidas, ao contrário do que alguns pretenderam fazer crer, representavam uma melhoria para os trabalhadores em relação ao que já anteriormente tinha sido proposto e igualmente rejeitado", acrescenta o documento.