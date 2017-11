Actualidade

Pelo menos 58 pessoas morreram em Porto Rico, na sequência da passagem do furacão Maria, a 20 de setembro, disseram hoje as autoridades da ilha, depois de terem sido contabilizados mais três mortos.

"Com estes três casos adicionais, já são 58 as mortes relacionadas com o furacão Maria", afirmou o secretário do Departamento de Segurança Pública de Porto Rico, Héctor Pesquera.

Pesquera reiterou que continuam os processos de avaliação e investigação de possíveis mortes relacionadas com o furacão.