Coreia do Norte

O embaixador adjunto da China na ONU afirmou hoje que a máxima prioridade para todas as partes envolvidas na península coreana é exercerem contenção e empenharem-se no rápido reinício do diálogo e das negociações.

Wu Haitao afirmou, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o recente período de estabilidade na península abriu a oportunidade para esforços diplomáticos.

"Infelizmente, esta oportunidade não resultou no reinício do diálogo e das negociações", afirmou Wu.