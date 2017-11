Actualidade

Os Estados Unidos instaram o Presidente da Bolívia, Evo Morales, a respeitar o resultado dos referendos constitucionais de 2009 e 2016 e a renunciar a um quarto mandato, que o Tribunal Constitucional do país autorizou.

"Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a decisão do Tribunal Constitucional da Bolívia de declarar inaplicáveis as disposições da Constituição do país que proíbe os cargos eleitos, incluindo o Presidente, de servir mais de dois mandatos consecutivos", de acordo com um comunicado do Departamento de Estado norte-americano.

"A decisão menospreza a vontade do povo da Bolívia confirmada em referendos recentes", indicou.