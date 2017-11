Actualidade

As autoridades australianas informaram hoje que apreenderam 300 quilos de cocaína escondidos num carregamento de cacau em pó e café alegadamente vindo do México e detiveram dois cidadãos desse país.

Calcula-se que a droga, que se encontrava oculta em paletes que foram enviadas por via aérea para a cidade de Melbourne, estaria avaliada no mercado negro em cerca de 79 milhões de dólares (67 milhões de euros), segundo um comunicado da polícia federal australiana e outras agências do país.

Os dois mexicanos, de 33 e 34 anos e que não foram identificados, compareceram perante a justiça australiana devido a esta operação, que começou quando um deles chegou a Melbourne procedente de Los Angeles com uma pequena quantidade de droga.