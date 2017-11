Actualidade

O candidato da oposição às presidenciais nas Honduras Salvador Nasralla disse na quarta-feira que não vai reconhecer a contagem oficial pelo tribunal eleitoral do país, alegando manipulação dos resultados de domingo.

Nasralla diz que não pode respeitar "os resultados do sistema fraudulento do tribunal eleitoral".

O candidato está, assim, a recuar em relação a um documento que assinou com a Organização dos Estados Americanos, no qual prometia respeitar o resultado. Nasralla disse que, após o assinar, os computadores no tribunal foram abaixo, o que entendeu como revelador de "uma armadilha".