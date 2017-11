Actualidade

As autoridades chinesas confiscaram quase 12 toneladas de escamas de pangolim, informou hoje a imprensa estatal, na maior apreensão de sempre na China de partes deste animal em risco de extinção.

O pangolim é o mamífero mais contrabandeado do mundo, com cerca de um milhão de espécimes capturadas nos últimos 10 anos, nas florestas da Ásia e África. A caça ilegal é estimulada pelo aumento da procura pela sua carne e partes do corpo.

O jornal oficial em língua inglesa China Daily noticiou hoje que a mais recente apreensão no país ocorreu em julho passado, no porto da cidade de Shenzhen, sul do país.