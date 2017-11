UE/África

O diretor do Programa Africano no instituto de estudos britânico Chatham House considera que as migrações são o principal motor do novo olhar estratégico da Europa sobre África e avisou que o crescimento da população implica mais migração.

"A migração é a principal razão para haver um novo olhar estratégico da Europa sobre África", disse Alex Vines em entrevista à Lusa no âmbito da cimeira entre a União Europeia e a União Africana, que decorre até hoje em Abdijan, a capital económica da Costa do Marfim.

"Por enquanto, a maioria da migração é interna em África, mas devemos esperar mais migração para a Europa à medida que a população africana cresce", disse Alex Vines à Lusa, prevendo um falhanço na visão da Europa como uma fortaleza fechada.