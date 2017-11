UE/África

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje, num discurso na cimeira União Europeia - União Africana, em Abidjan, a necessidade de "construir pontes em vez de criar muros" no relacionamento entre os continentes europeu e africano.

"Precisamos de atacar os problemas na raiz, através de uma agenda positiva, que combata a pobreza e promova o desenvolvimento, que construa pontes em vez de criar muros, que reforce a cooperação entre os nossos continentes, que ajude a integrarmo-nos em conjunto na economia global", disse António Costa.

O primeiro-ministro falava no terceiro painel desta cimeira, dedicado ao tema 'Cooperação UE-UA sobre a Paz e a Segurança', no qual partilhou o palco com o Presidente da África do Sul, Jacob Zuma.