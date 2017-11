Actualidade

A ministra letã das Finanças, Dana Reizniece-Ozola, formalizou a candidatura a presidente do Eurogrupo, numa altura em que a imprensa internacional aponta o ministro Mário Centeno como o mais forte candidato ao cargo.

A menos de uma hora do prazo final para a entrega de candidaturas, o Governo português ainda não anunciou a candidatura de Centeno, mas vários órgãos de comunicação social internacionais avançam que o ministro português ganhou a "corrida" entre os "candidatos a candidatos" dos Socialistas Europeus, a família política com mais possibilidades de garantir (neste caso, manter) o posto até agora ocupado pelo holandês Jeroen Dijsselbloem.

Segundo o Financial Times, à margem da cimeira UE-África que decorre em Abidjan, a chanceler Angela Merkel e o Presidente francês, Emmanuel Macron, reuniram-se, na quarta-feira, com os primeiros-ministros de Portugal, António Costa, e de Itália, Paolo Gentiloni, para decidir quem deveria avançar entre Centeno e o ministro italiano Pier Carlo Padoan, tendo a escolha recaído no ministro português.