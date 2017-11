Actualidade

O Governo português apresentou hoje de manhã a candidatura do ministro das Finanças, Mário Centeno, à presidência do Eurogrupo, informa uma nota do gabinete do primeiro-ministro, António Costa.

A eleição terá lugar na próxima reunião do Eurogrupo, agendada para segunda-feira, dia 04 de dezembro.

Mário Centeno, 50 anos, natural de Olhão, Algarve, é ministro das Finanças desde 26 de novembro de 2015.