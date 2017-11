Actualidade

O Conselho da União Europeia (UE) e o Parlamento Europeu aprovaram hoje o orçamento comunitário para 2018, que fica assim formalmente adotado, foi divulgado em Bruxelas.

O orçamento da UE para 2018 prevê 160,1 mil milhões de euros para compromissos - uma subida de 0,2% face ao deste ano -, deixando uma margem de 1,6 mil milhões para necessidades imprevistas.

Para os pagamentos está orçamentada uma quantia de 144,7 mil milhões de euros, mais 14,1% do que no orçamento em vigor, uma vez que no próximo ano deverão acelerar os programas cuja conclusão está prevista para 2020.