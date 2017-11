Actualidade

O Shanghai SIPG confirmou hoje a rescisão de contrato com o treinador português de futebol André Villas-Boas, que passou apenas um ano na China, tendo falhado a conquista de qualquer título.

"Depois de um ano repleto de vitórias e sucesso, é com tristeza que comunicamos que o Shanghai SIPG e André Villas-Boas decidiram seguir por caminhos separados. Queremos agradecer a André Villas-Boas o trabalho e o progresso que deu ao clube em 2017", lê-se num comunicado do clube chinês, publicado no seu site oficial.

O técnico de 40 anos chegou à formação de Xangai no final de 2016 e, na sua primeira e única temporada, alcançou o segundo lugar do campeonato chinês, foi à final da Taça da China e acabou eliminado nas meias-finais da Liga dos Campeões asiáticos.