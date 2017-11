Actualidade

O diretor do Teatro da Trindade INATEL, Diogo Infante, comprometeu-se hoje a "projetar e pensar o futuro" do palco de Lisboa, que hoje assinala 150 anos, data que coincide com a entrada em funções do novo responsável artístico.

Numa mensagem de vídeo, Diogo Infante lembra a criação, pelo empresário teatral Francisco Palha, de um teatro "cuja história percorre as ruas de Lisboa, a memória coletiva" e por onde passaram "muitos artistas, muitos técnicos, muito público".

"Precisamente no dia de hoje, assumo funções como diretor artístico e queria deixar aqui o meu compromisso de que tudo farei para honrar essa memória, para projetar e pensar o futuro, tendo em conta o contributo de todos, os que aqui trabalham diariamente, os artistas, cujo talento é fundamental para pisar estas tábuas e, claro, nunca esquecendo o público, para quem tudo isto faz sentido", afirmou Diogo Infante.