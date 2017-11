Actualidade

A lista negra das companhias de aviação proibidas de operar na União Europeia (UE) foi hoje atualizada, passando a incluir, entre outras, a Avior Airlines, da Venezuela, que deixa de poder voar para Barcelona e Valência (Espanha).

Segundo a Comissão Europeia, 178 companhias aéreas estão proibidas de operar na UE, sendo que 172 - certificadas em 16 países - estão na lista negra devido à falta de fiscalização de segurança por parte das autoridades nacionais competentes e as restantes seis - incluindo a venezuelana Avior Airlines - devido a preocupações com a segurança das próprias companhias.

A lista de segurança aérea das companhias proibidas de voar no espac¸o europeu continua a incluir as transportadoras de Sa~o Tome´ e Angola, esta última com excec¸o~es previstas para aTAAG.