Actualidade

Os trabalhadores que se reformem antecipadamente em 2018 terão um corte de 14,5% na pensão, resultado do aumento da esperança média de vida, segundo a estimativa provisória hoje avançada pelo INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2017, a esperança de vida estimada aos 65 anos foi de 19,45 anos.

Segundo contas feitas pela agência Lusa, com base na legislação em vigor, esta atualização da esperança média de vida significará um corte de 14,5% no valor das novas pensões antecipadas por via do fator de sustentabilidade no próximo ano.