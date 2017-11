Actualidade

A PSP do Porto apelou hoje ao civismo dos adeptos que se deslocarem ao Dragão para o jogo de futebol FC Porto-Benfica e garantiu que será firme na "adequação da intervenção ao grau de ameaça que possa surgir".

"Comportamentos violentos e socialmente inaceitáveis serão reprimidos e não serão tolerados", disse o intendente João Caetano, da PSP do Porto, na apresentação das medidas de segurança para o clássico de sexta-feira, da 13.ª jornada da I Liga.

A PSP do Porto, que terá várias centenas de efetivos, das mais variadas valências, envolvidos na salvaguarda da segurança para o jogo no Dragão, recomenda aos adeptos para se deslocarem com tempo e preferencialmente de transportes públicos.