Eurogrupo

O ministro das Finanças, Mário Centeno, que formalizou hoje a candidatura à presidência do Eurogrupo, disse que pretende dar "um contributo construtivo", mesmo que "crítico às vezes" para "encontrar caminhos alternativos".

O governante, que falava hoje em conferência de imprensa, no Ministério das Finanças, em Lisboa, a propósito da formalização da sua candidatura ao Eurogrupo, foi questionado sobre como pretende defender no Eurogrupo as suas posições críticas relativamente às regras orçamentais europeias, nomeadamente quanto ao cálculo do saldo estrutural.

"Vamos ter esse contributo construtivo, critico às vezes, que permite encontrar caminhos alternativos (...) num contexto de agregação de vontade. Já demonstrámos que o sabemos fazer", disse o ministro.