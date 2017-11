Actualidade

O ministro do Trabalho advertiu hoje que a atual situação de impasse na Autoeuropa constitui um sério risco e apelou a uma rápida convergência entre administração e trabalhadores, porque "o tempo corre contra" o futuro da empresa.

Estas palavras foram proferidas por Vieira da Silva no final do Conselho de Ministros, em que caraterizou como "preocupante" a atual situação de desacordo laboral na Autoeuropa, cuja administração já lamentou a rejeição do pré-acordo sobre os novos horários de trabalho na fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela.

"Estamos numa situação preocupante, já que duas comissões de trabalhadores assinaram nos últimos meses, em momentos diferentes, mas próximos, dois pré-acordos com a administração da empresa que viabilizam o crescimento da produção necessária para assegurar que a Autoeuropa, por si só, dá resposta às necessidades do novo modelo que ali nasceu (o T-Roc]", declarou o ministro do Trabalho, da Segurança Social e da Solidariedade.