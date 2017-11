Eurogrupo

A lista final de candidatos a presidente do Eurogrupo só será divulgada na sexta-feira, mas de acordo com várias fontes europeias são quatro os pretendentes que formalizaram a candidatura, sendo Mário Centeno apontado como o favorito.

Além de Centeno, serão candidatos à sucessão do holandês Jeroen Dijsselbloem o eslovaco Peter Kazimir, a letã Dana Reizniece-Ozola e o luxemburguês Pierre Gramegna, sendo todavia necessário esperar por sexta-feira pelo anúncio formal de candidaturas para confirmar que são efetivamente quatro os concorrentes à eleição, que terá lugar na reunião do Eurogrupo da próxima segunda-feira, em Bruxelas.

Contactada pela Lusa, a assessoria de imprensa do presidente do Eurogrupo escusou-se a revelar quantos candidatos estão na corrida à sucessão de Jeroen Dijsselbloem, apontando que a lista definitiva será publicada na sexta-feira de manhã, tal como já indicara o ainda presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro por ocasião do lançamento das candidaturas, em meados de novembro.