Actualidade

A vereadora do CDS-PP na Câmara de Lisboa Assunção Cristas defendeu hoje a necessidade de haver um reforço do papel da Polícia Municipal na cidade, mas o organismo considera que tem efetivos suficientes para as competências atuais.

Os vereadores do CDS-PP visitaram hoje a Polícia Municipal de Lisboa, numa reunião que foi "essencialmente para ouvir" sobre o trabalho levado a cabo por esta força de segurança.

"Sinalizámos esta, porventura, necessidade de reforçar aquilo que é o papel da Polícia Municipal", destacou a vereadora em declarações aos jornalistas no final da reunião.