Óbito/Belmiro de Azevedo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou hoje Belmiro de Azevedo, que morreu na quarta-feira, como um "homem singular e muito marcante na vida portuguesa" e um empresário que olhava sempre "largo e longe".

"Estou aqui como pessoa e como Presidente da República, mas em particular como Presidente da República, porque foi um homem singular, foi muito marcante na vida portuguesa, praticamente durante toda a democracia, foram mais de 40 anos em que afirmou as suas qualidades invulgares de liderança, de determinação e de visão de futuro" disse aos jornalistas, esta tarde, no Porto, junto à igreja de Cristo Rei, onde prestou homenagem ao empresário.

O chefe de Estado salientou que Belmiro de Azevedo olhava sempre "largo e longe", não se concentrando apenas na economia, mas empenhando-se na cultura, na educação, na solidariedade social, na comunicação social e na formação das pessoas.