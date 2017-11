Actualidade

Nove mil doentes diagnosticados com VIH não estão a ser seguidos nos hospitais e desconhece-se o seu paradeiro, o que pode pôr em causa o controlo da epidemia, denunciou hoje o presidente do GAT.

"O secretário de Estado Adjunto e da Saúde fez um despacho para perceber porque é que estão no registo nacional de pessoas diagnosticadas mais de 42 mil pessoas vivas e os hospitais reportam que só têm em seguimento 33 mil pessoas", disse Luís Mendão à Lusa a propósito Dia Mundial da Luta Contra a Sida, que se assinala no sábado.

No despacho, publicado no Diário da República no passado dia 25 setembro, Fernando Araújo determina a implementação, até 31 de dezembro, do sistema informático do VIH em todos os estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde que seguem pessoas infetadas com o vírus da imunodeficiência humana.