A Proteção Civil Municipal deixou de ter um vereador próprio na Câmara de Lisboa, ficando o presidente, Fernando Medina, com essa competência, enquanto a maioria dos vereadores foi reconduzida nos anteriores pelouros.

De acordo com o despacho publicado hoje em Boletim Municipal, Fernando Medina (PS) optou por não delegar em nenhum vereador o pelouro da Proteção Civil, uma das áreas em destaque no município em 2017, tutelada até outubro pelo vereador Carlos Castro, que saiu do executivo.

No início de março uma derrocada de um muro na Rua Damasceno Monteiro obrigou à evacuação de cinco edifícios, poucos dias depois abriu-se um buraco na estrada na Avenida de Ceuta e ainda no final de março ocorreu a deslocação de um pilar no viaduto de Alcântara. Em meados de agosto, a explosão de uma fuga de gás num prédio em Alfama fez seis feridos.