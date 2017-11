Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, considerou hoje que o clima de tensão entre os 'encarnados' e o FC Porto não entra em campo no clássico desta sexta-feira, a contar para a 13ª jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, o treinador dos tetracampeões nacionais vincou o "objetivo comum" de vitória das duas equipas e enalteceu a "qualidade" dos jogadores, sublinhando que este facto deve ofuscar qualquer polémica com os clubes ou a arbitragem.

"Não concebo - com a qualidade de jogadores que vai haver em campo - quem se preocupe com isso. É um jogo tão grande que o fundamental é preocuparmo-nos com a qualidade das equipas. A minha mensagem é que [os adeptos] desfrutem do jogo e que possam ir bem para casa. Isso é muito mais importante que qualquer e-mail, tweet ou facebook", declarou, em alusão às trocas de acusações entre as estruturas de comunicação de 'águias' e 'dragões'.