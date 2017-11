Incêndios

O Governo aprovou hoje o Programa de Revitalização do Pinhal Interior, que será implementado entre 2018 e 2022 nos municípios da região Centro afetados pelos incêndios, com vista à "transformação estrutural destes territórios" ao nível da floresta.

"A aposta do plano é um espaço ordenado, com capacidade de ter uma viabilidade económica, assente numa floresta multifacetada que possa ser mais resiliente aos incêndios e que possa também reter e atrair população", declarou hoje o ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Os sete concelhos que integram o Programa de Revitalização do Pinhal Interior são Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã.