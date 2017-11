Óbito/Zé Pedro

O guitarrista dos Xutos & Pontapés Zé Pedro, que morreu hoje, em Lisboa, aos 61 anos, tinha na banda a força que o puxava para a rua, e assumiu com orgulho ser "uma estrela do rock", mas sem "uma vaidade exagerada".

Zé Pedro estava doente há vários meses, mas a situação foi sempre mantida de forma discreta pelo grupo, tendo só sido assumida publicamente no passado dia 04 deste mês, no concerto do final de digressão dos Xutos & Pontapés, no Coliseu de Lisboa.

José Pedro Amaro dos Santos Reis nasceu em Lisboa, em 14 de setembro de 1956, numa família de sete irmãos, "com um pai militar, não autoritário, e uma mãe militante-dos-valores-familiares", como recordou num dos capítulos da biografia "Não sou o único" (2007), escrita pela irmã, Helena Reis.