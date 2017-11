Actualidade

O movimento ambientalista proTEJO entregou uma denúncia sobre a poluição no rio Tejo à Comissão Europeia e uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República (PGRD), tendo também dado entrada no Parlamento Europeu uma petição sobre o tema, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o movimento proTEJO, com sede em Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, refere que as ações hoje concretizadas - e que já tinham sido anunciadas - foram acionadas por "crime ambiental e grave problema de saúde pública por extrema poluição do rio Tejo, que causou uma vastíssima mortandade de peixes" em novembro.

O objetivo é que a União Europeia "intervenha junto do Ministério do Ambiente português e do Ministério de Agricultura e Pesca, Alimentação e Meio Ambiente espanhol".