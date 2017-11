Actualidade

Cerca de três dezenas de trabalhadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) protestaram hoje, em Lisboa, pela integração nos quadros daquela entidade e pelo reconhecimento das atividades formativas como uma necessidade permanente.

Pelas 15:30, os funcionários, concentrados junto ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, empunhavam cartazes e faixas, com frases de ordem como: "Chega de precariedade, somos necessários" ou "Integração já. Precários há 10,12,15 ou 16 anos".

"Os motivos que levaram à realização desta concentração prendem-se, sobretudo, com uma proposta de lei que está para promulgação e que não satisfaz as necessidades de integração no Instituto do Emprego e Formação Profissional. Estamos a falar de um instituto público que tem como principal missão o emprego e que o garante aos seus trabalhadores de uma forma precária", disse à Lusa o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA), Sebastião Santana.